Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 5:39 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 5:39 PM IST

    അസർബൈജാൻ- അർമീനിയ സമാധാന കരാർ: കുവൈത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു

    അസർബൈജാൻ- അർമീനിയ സമാധാന കരാർ: കുവൈത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: അസർബൈജാനും അർമീനിയയും ഒപ്പുവച്ച സമാധാന കരാർ കുവൈത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ചരിത്രപരമായ ഈ നടപടി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും കൂടുതൽ സ്ഥിരതക്കും സമൃദ്ധിക്കും കാരണമാകും. ഈ സുപ്രധാന കരാറിലെത്താനുള്ള യു.എസ് മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങള അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    സംഭാഷണത്തിലൂടെയും സമാധാനപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രാദേശിക, ആഗോള ശ്രമങ്ങൾക്കും കുവൈത്ത് പിന്തുണ നൽകുന്നതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    35 വർഷത്തെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് യു.എസ് മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള സമാധാന കരാറിൽ അസർബൈജാനും അർമീനിയയും ഒപ്പുവച്ചത്.

    TAGS:peace agreementArmeniaazerbaijanKuwait welcomes
