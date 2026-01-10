Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 1:36 PM IST

    വി​മാ​നാ​പ​ക​ട പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളു​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി വ്യോ​മ​യാ​ന അ​തോ​റി​റ്റി

    വി​മാ​നാ​പ​ക​ട പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളു​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി വ്യോ​മ​യാ​ന അ​തോ​റി​റ്റി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വി​മാ​നാ​പ​ക​ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ക​ർ​ശ​ന മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അ​പ​ക​ട​മോ സം​ഭ​വ​മോ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ത് എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് ആ​ക്‌​സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ലം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് ആ​ക്‌​സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​നാ​ണ് പൂ​ർ​ണ അ​ധി​കാ​രം.

    അ​ന്വേ​ഷ​ക​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വി​മാ​ന​മോ തെ​ളി​വു​ക​ളോ രേ​ഖ​ക​ളോ നീ​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല​ന്നും സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളും ഉ​ട​ൻ കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

