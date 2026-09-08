Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ചൂടിന് വിട: ഇനി ശരത്കാല കുളിര്

    text_fields
    bookmark_border
    ശരത്കാലത്തിന്റെ പ്രവേശനഘട്ടമായ ‘ജബ്ഹ’ സീസണ് തുടക്കം
    ചൂടിന് വിട: ഇനി ശരത്കാല കുളിര്
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കനത്ത ചൂടിന് വിടനൽകി രാജ്യം ശരത്കാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. രാജ്യത്ത് ശരത്കാലത്തിന്റെ പ്രവേശനഘട്ടമായ'അൽ ജബ്ഹ’ സീസണ് തുടക്കമായി. രാത്രിയിൽ തണുപ്പും പകൽ മിതമായ താപനിലയും ഈ ഘട്ടത്തിലെ പ്രത്യേകതയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം ക്രമേണ വർധിക്കുകയും ചെയ്യും.

    13 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഘട്ടം സെപ്റ്റംബർ 18 വരെ തുടരുമെന്ന് അൽ ഉജൈരി സയന്റിഫിക് സെന്റർ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ‘അൽ സുഫ്രി' കാലയളവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. 26 ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ ഘട്ടം താപനിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാക്കും. മണൽക്കാറ്റും പൊടിക്കാറ്റും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആകാശം മഞ്ഞകലർന്ന നിറത്തിലായി മാറും.

    ഈ സമയത്ത് കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. രാത്രിയിലും പുലർച്ചെയും ഉയർന്ന ആർദ്രതയും പ്രഭാതസമയങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുന്നതും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ശൈത്യകാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് ദേശാടന പക്ഷികൾ എത്തിത്തുടങ്ങുന്നതും.

    ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ മഴ എത്തുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാലവസഥ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് തുടക്കമിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Autumn is coming soon
    Next Story
    X