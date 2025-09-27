Begin typing your search above and press return to search.
    27 Sept 2025 10:50 AM IST
    27 Sept 2025 10:50 AM IST

    ഇ​നി ശ​ര​ത്കാ​ല കു​ളി​രി​ലേ​ക്ക്...

    ഇന്ന് സൂര്യോദ​യ​വും അ​സ്ത​മ​യും 5.39ന്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ടു​ത്ത​ചൂ​ടി​ന് വി​ട​ന​ൽ​കി ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു.ഇന്ന് സൂര്യോദ​യ​വും അ​സ്ത​മ​യവും 5.39നാവും. ഇ​ത് ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​നി​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് സൗ​മ്യ​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും താ​പ​നി​ല ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രി​ക​യും ചെ​യ്യും.

    പ​തി​യെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. ഇ​തി​നൊ​പ്പം പ​ക​ലി​ന്റെ ദൈ​ർ​ഘ്യ​വും കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രും. ഈ ​മാ​സം 22 വ​ട​ക്ക​ൻ അ​ർ​ധഗോ​ള​ത്തി​ൽ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​സാ​ന​മാ​യി നേ​ര​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ത്ത് അ​ൽ​പം ചൂ​ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥയാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല 38 മു​ത​ൽ 40 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി.അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല 35 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്ക് താ​ഴു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.

