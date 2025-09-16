Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 7:47 AM IST

    ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​സം​വി​ധാ​നം വ​രു​ന്നു

    ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​സം​വി​ധാ​നം വ​രു​ന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് വാ​ഹ​ന​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​സം​വി​ധാ​നം വ​രു​ന്നു. ക്യാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പു​തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഫോ​ർ ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നി​മ്രാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​കും പ​ദ്ധ​തി.

    കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ശ​ന സു​ര​ക്ഷാ​മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കി​ന​ല്‍കി​ല്ല. പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം പ​രി​ശോ​ധ​ന​സ​മ​യം ഏ​താ​നും മി​നി​റ്റു​ക​ളാ​യി കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തേ​മ​സ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ഒ​രു​ല​ക്ഷ​ത്തി ആ​റാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​താ​യും സു​ര​ക്ഷാ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത 2389 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ്‌​ക്രാ​പ്പ് യാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ൽ പ​തി​നെ​ട്ട് സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സു​ണ്ട്. ആ​റ് പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    TAGS:inspectionautomaticAutomatic vehiclesystem
    News Summary - Automatic vehicle inspection system is coming
