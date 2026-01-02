Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:12 AM IST

    ബാ​ങ്ക് നോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാം

    ബാ​ങ്ക് നോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാം
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബാ​ങ്ക് നോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ള്ള​നോ​ട്ടു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി നോ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി വാ​ട്ട​ർ മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക, ച​രി​ച്ച് നി​റ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷാ ത്രെ​ഡും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്രി​ന്റി​ങ്ങും സ്പ​ർ​ശി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യി​ൽ സം​ശ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ സ​മീ​പ​ത്തെ ബാ​ങ്ക് ശാ​ഖ​യി​ലോ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്റെ ബാ​ങ്കി​ങ് ഹാ​ളി​ലോ എ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സ​ഹ​ൽ ആ​പ്പ് വ​ഴി എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഈ ​സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ള്ള​നോ​ട്ടു​ക​ൾ, വ്യാ​ജ പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

