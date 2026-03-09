Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    9 March 2026 11:20 AM IST
    Updated On
    9 March 2026 11:21 AM IST

    ന​ന്ദി എ​ന്ന മ​നോ​ഭാ​വം

    ന​ന്ദി എ​ന്ന മ​നോ​ഭാ​വം
    cancel

    ന​ന്ദി​യു​ള്ള മ​ന​സ്സും ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​ത് വെ​റും വാ​ക്കോ, ഔ​പ​ചാ​രി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ശീ​ല​മോ മാ​ത്ര​മ​ല്ല; ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത മ​നോ​ഭാ​വം (attitude) ആ​യി മാ​റേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​നു​ഗ്ര​ഹ ദാ​താ​വാ​യ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​നോ​ടു​ള്ള ന​ന്ദി​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​വ​ൻ ക​ൽ​പി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ക്കു​ക, നി​രോ​ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ക, അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളെ സ്വ​ന്തം നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ കൂ​ടി വ്യ​യം ചെ​യ്യു​ക, ഒ​രി​ക്ക​ലും ന​ന്ദി​കേ​ട് കാ​ണി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക പോ​ലെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ന​ന്ദി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    മ​നു​ഷ്യ​രോ​ടു​ള്ള ന​ന്ദി​യും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ‘മ​നു​ഷ്യ​രോ​ട് ന​ന്ദി കാ​ണി​ക്കാ​ത്ത​വ​ൻ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​നോ​ട് ന​ന്ദി കാ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല’ എ​ന്ന് പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​നു​ഗ്ര​ഹ ദാ​താ​വി​ന്റെ ഔ​ദാ​ര്യം മ​നു​ഷ്യ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് മ​നു​ഷ്യ​ർ പ​ര​സ്പ​രം ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ദാ​താ​വി​നോ​ട് ന​ന്ദി കാ​ണി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. ന​ന്ദി ഒ​രു ദൈ​വി​ക​ഗു​ണം കൂ​ടി​യാ​ണ്. ചെ​റു​തോ വ​ലു​തോ ആ​യ ഏ​തൊ​രു അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​ന്മ​യു​ടെ​യും മൂ​ല്യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ലാ​ണ​ത്. ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ അ​ല്ലാ​ഹു ‘ന​ന്ദി​യു​ള്ള​വ​ൻ’ എ​ന്ന് സ്വ​യം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ന​ന്ദി​യു​ള്ള മ​ന​സ്സ് മ​നു​ഷ്യ​നെ വി​ന​യ​മു​ള്ള​വ​നാ​ക്കു​ന്നു. ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷി​ക്കാ​നും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ അ​സ​ന്തോ​ഷം പു​ല​ർ​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​നും അ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ന​ന്ദി മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ ഉ​ള്ളി​ൽ ന​ന്ദി​യു​ടെ മ​നോ​ഭാ​വം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഖു​ർ​ആ​നി​ലൂ​ടെ സ​ന്മാ​ർ​ഗം ല​ഭി​ച്ച​തി​നു​ള്ള ന​ന്ദി സൂ​ച​ക​മാ​യി​ക്കൂ​ടി​യാ​ണ് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ നോ​മ്പ് അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ, ചി​ന്ത​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന മ​നോ​ഭാ​വ​മാ​യി ന​ന്ദി മാ​റേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​ത് വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നും ജീ​വി​ത​ത്തി​നും സൗ​ന്ദ​ര്യം ന​ൽ​കു​ക​യും വ്യ​ക്തി​യെ വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

