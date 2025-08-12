Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി തോ​ക്കും വെ​ടി​യു​ണ്ട​യും ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം: ര​ണ്ടുപേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത തോ​ക്കും വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ബ്ദ​ലി അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത തോ​ക്കു​ക​ളും വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ത​ട​ഞ്ഞു ക​സ്റ്റം​സ്. ഇ​റാ​ഖി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ സ്വ​ദേ​ശി​യെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​സ്റ്റം​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി. ഇ​യാ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശം ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് പി​സ്റ്റ​ളു​ക​ളും 50 റൗ​ണ്ട് വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ, കു​ശെ​വ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​റാ​ഖി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​റാ​ഖി പൗ​ര​നെ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ, വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ര​ഹ​സ്യ അ​റ​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ 1,395 വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് ജ​ന​റ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ര, ക​ട​ൽ, വ്യോ​മ പ്ര​വേ​ശ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - Attempt to smuggle guns and ammunition across the border: Two arrested
