Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 12:17 PM IST

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം; സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് ഗു​ളി​ക​ക​ളു​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​രി പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ബോ​ഡി പൗ​ഡ​ർ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഗു​ളി​ക​ക​ൾ
    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം; സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് ഗു​ളി​ക​ക​ളു​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​രി പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    പി​ടി​കൂ​ടി​യ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 3458 മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഗു​ളി​ക​ക​ളു​മാ​യി ടെ​ർ​മി​ന​ൽ 1 ൽ ​ഒ​രു യാ​ത്ര​ക്കാ​രി പി​ടി​യി​ലാ​യി. ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലെ ആ​ഡി​സ് അ​ബ​ബ​യി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​യെ സം​ശ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ല​ഹ​രി ഗു​ളി​ക​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ബോ​ഡി പൗ​ഡ​ർ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഗു​ളി​ക​ക​ൾ. ഇ​വ​ക്ക് സാ​ധു​വാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കു​റി​പ്പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ബെ​നി​ൻ പൗ​ര​യാ​യ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി​യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​തെ​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ൽ​ക്ക​ഹോ​ൾ ക​ൺ​ട്രോ​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ്യോ​മ, ക​ര, ക​ട​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ​ത്ത​രം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തും ത​ട​യു​മെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:airportgulfsmuggle drugs
    News Summary - Attempt to smuggle drugs through airport
    Similar News
    Next Story
    X