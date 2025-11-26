Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 10:16 AM IST

    ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ലഹരി കടത്താൻ ശ്രമം; വിമാനത്താവളത്തിൽ യൂറോപ്യൻ പൗരൻ പിടിയിൽ

    അറസ്റ്റ് ആന്ത​രി​ക​മാ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്
    ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ലഹരി കടത്താൻ ശ്രമം; വിമാനത്താവളത്തിൽ യൂറോപ്യൻ പൗരൻ പിടിയിൽ
    പി​ടി​കൂ​ടി​യ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ,          പ്രതിയുടെ എക്സ്റേ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ല​ഹ​രി​ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​യാ​ൾ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പി​ടി​യി​ൽ. ല​ണ്ട​ൻ ഹീ​ത്രോ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ ഒ​രു യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ ആ​ന്ത​രി​ക​മാ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ഇ​യാ​ൾ കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ഉ​ട​നെ ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശം 312 ഗ്രാം ​ഹഷീ​ഷ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​യെ പി​ന്നീ​ട് ഫ​ർ​വാ​നി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. അ​വി​ടെ വെ​ച്ചാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച ബാ​ക്കി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്.

    മൊ​ത്തം 412 ഗ്രാം ​ഹഷീ​ഷ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ ക​സ്റ്റം​സ്, സെ​ർ​ച് ടീ​മു​ക​ൾ, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ജാ​ഗ്ര​ത ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​യി ക​സ്റ്റം​സ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ൽ, ക​സ്റ്റം​സ് സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ക​സ്റ്റം​സ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

