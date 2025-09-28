Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 12:05 PM IST

    കേ​ബ്ൾ റീ​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് മ​ദ്യം ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം

    കേ​ബ്ൾ റീ​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് മ​ദ്യം ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം
    മ​ദ്യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ബ്ൾ റീ​ൽ പൊ​ളി​ച്ചു

    നീ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ട​ൽ മാ​ർ​ഗം രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് മ​ദ്യം എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ക​ർ​ത്തു. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സ്റ്റീ​ൽ കേ​ബ്​ൾ റീ​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് മ​ദ്യം ക​ട​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു നീ​ക്കം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച 3,037 കു​പ്പി മ​ദ്യം ഷു​വൈ​ഖ് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി.

    ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​ർ വ​ഴി എ​ത്തി​ച്ച സ്റ്റീ​ൽ കേ​ബ്​ൾ റീ​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മം. സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച മ​ദ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    കേ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ളി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം ത​ട​യാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:AlcoholSmuggleKuwait Newsgulf news malayalam
