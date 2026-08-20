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    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 8:46 AM IST

    സബ്സിഡി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അനധികൃതമായി കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ശ്രമം

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    സബ്സിഡി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അനധികൃതമായി കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ശ്രമം
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: സബ്സിഡി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അനധികൃതമായി കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഷുവൈഖ് തുറമുഖത്ത് കസ്റ്റംസ് തടഞ്ഞു. ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനിരുന്ന ആറ് കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നിന്നാണ് സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത്.

    പാൽ, മാവ്, അരി, പാസ്ത, പഞ്ചസാര, എണ്ണ, തക്കാളി പേസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ആകെ 2,236 ഇനം സബ്സിഡി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കയറ്റുമതി നടപടികൾക്കിടെയാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെയ്നറുകൾ തടഞ്ഞത്. കേസ് തുടർ നിയമനടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയതായി കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചു.

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    TAGS:priceFoodsKuwait
    News Summary - Attempt to illegally export subsidized food items
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