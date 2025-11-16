Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 11:19 AM IST

    കാ​റി​ൽ ല​ഹ​രി എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം; 100 കി​ലോ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി

    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​റാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 100 കി​ലോ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി.

    ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ, ക​സ്റ്റം​സ്, ഫ​യ​ർഫോ​ഴ്‌​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത ഓ​പറേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് ശു​വൈ​ഖ് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി​യ പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി.

    വാ​ഹ​നം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം അ​ത് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി​യ ഉ​ട​ൻത​ന്നെ ത​ട​ഞ്ഞു. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ഹ​ഷീ​ഷും മ​രി​ജു​വാ​ന​യു​മ​ട​ക്കം 100 കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. കാ​റി​ന്റെ സ്‍പെ​യ​ർ ട​യ​ർ, സീ​റ്റി​ന​ടി​യി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​ക അ​റ​ക​ളി​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കാ​ർ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​തി​യെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

