Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമു​സ്‍ലിം-ക്രൈ​സ്‌​ത​വ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 12:14 PM IST

    മു​സ്‍ലിം-ക്രൈ​സ്‌​ത​വ ശ​ത്രു​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം -ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ കു​റി​ലോ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    മു​സ്‍ലിം-ക്രൈ​സ്‌​ത​വ ശ​ത്രു​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം -ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ കു​റി​ലോ​സ്
    cancel
    camera_alt

    ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ സ​മാ​പ​ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി.​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​സ്‍ലിം-ക്രൈ​സ്‌​ത​വ ശ​ത്രു​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ പ​ല​രൂ​പ​ത്തി​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി നി​ര​ണം ഭ​ദ്രാ​സ​ന മേ​ത്രോ​പോ​ലീ​ത്ത യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഡോ.​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മോ​ർ കു​റി​ലോ​സ് തി​രു​മേ​നി. ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ കെ.​ഐ.​ജി ന​ട​ത്തി​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ഫാ​ഷിസ്റ്റ് വം​ശീ​യ ശ​ക്തി​ക​ൾ മു​സ്‍ലിം ക്രൈ​സ്‌​ത​വ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഭി​ന്നി​പ്പി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ‘വെ​ളി​ച്ച​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ’ സ​മാ​പ​ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന സ​ദ​സ്സ്


    ഇ​ത് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു സു​ഹൃ​ദ് സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സാ​മൂ​ഹികബ​ന്ധം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളും മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണം. വേ​ദ ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ത്ത ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടു ജീ​വി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ക്ഷേ​മ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഒ​രു നാ​ഗ​രി​ക സ​മൂ​ഹ​മാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​ത ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി.​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​നു​ഷ്യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് നേ​രെ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച ക​ണ്ണാ​ടി​യാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ. ആ​രാ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ രൂ​പം പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ദാ​രി​ദ്ര നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​നു​ഷ്യ​രോ​ടു​ള്ള പെ​രു​മാ​റ്റ മ​ര്യാ​ദ​ക​ളെക്കറി​ച്ചും പ​റ​യു​ന്നു. വം​ശീ​യ​ത ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​ന​വും ശ​ക്തി പ്രാ​പി​ക്കു​ന്നു. അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​ഭ​യം പ്രാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വം​ശീ​യ​ത​യി​ലാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ ഖു​ർ​ആ​നി​ക അ​ധ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ വം​ശീ​യ​ത​യെ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ​ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​ടി. ശ​രീ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റ​യ്യാ​ൻ ഖ​ലീ​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി. ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി​യും ഉ​പ​സം​ഹാ​രം അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദും ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫി​റോ​സ് ഹ​മീ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​യാ​സ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsMuslim-Christiangulf news malayalam
    News Summary - Attempt to create Muslim-Christian enmity - Dr. Geeverges Mar Kurilos
    Similar News
    Next Story
    X