Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 March 2026 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 7 March 2026 9:28 AM IST

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി
    ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്,സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്. സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ കു​വൈ​ത്ത് അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി. സം​യു​ക്ത സു​ര​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഏ​തൊ​രു ഭീ​ഷ​ണി​യെ​യും കു​വൈ​ത്ത് നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​മാ​യും കു​വൈ​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കു​വൈ​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഖ​ത്ത​റി​ലെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​രാ​ഞ്ഞു. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​റി​യി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്യാ​നു​മാ​യും കു​വൈ​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സം​സാ​രി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ആ​രാ​ഞ്ഞു. അ​മീ​റി​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ളും കൈ​മാ​റി.

    News Summary - Attacks condemned
