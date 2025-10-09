Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    9 Oct 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 11:36 AM IST

    ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മണം അ​പ​ല​പ​നീ​യം -കെ.​ഐ.​സി

    kuwait kerala islamic council
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി​ക്ക് നേ​രെ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഷൂ ​എ​റി​ഞ്ഞ സം​ഭ​വം അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​ഘ​്പ​രി​വാ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന വി​ദ്വേ​ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ആക്ര​മ​ണം.

    കോ​ട​തി​ക​ൾ നീ​തി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ആ​ശ്ര​യ​മാ​ണ്. അ​വി​ട​ത്തെ അ​ന്ത​സ്സും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​പ​മാ​ന​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും വി​യോ​ജി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും കെ.​ഐ.​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

