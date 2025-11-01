Begin typing your search above and press return to search.
    1 Nov 2025 8:33 AM IST
    1 Nov 2025 8:33 AM IST

    ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഹാൻഡ്ബാൾ; കുവൈത്തിന് വെള്ളി

    ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യോ​ട് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി
    ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഹാൻഡ്ബാൾ; കുവൈത്തിന് വെള്ളി
    കു​വൈ​ത്ത് ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ ടീം ​മെ​ഡ​ലു​മാ​യി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നാം ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ ഗെ​യിം​സി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ. ശ​ക്ത​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്കെ​തി​രെ 28–29 എ​ന്ന നേ​രി​യ സ്കോ​റി​നാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച കു​വൈ​ത്തി​ന് അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം കൈ​വി​ട്ടു​പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ, ക​സാ​കിസ്താ​ൻ, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ്,ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ടാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് ഫൈ​ന​ൽ ബെ​ർ​ത്ത് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 5,000ത്തി​ല​ധി​കം അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നീ​ന്ത​ൽ, ട്രാം​പോ​ളി​ൻ, അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ്, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, ടേ​ബ്​ൾ ടെ​ന്നീ​സ്, ഗോ​ൾ​ഫ്, കു​തി​ര​സ​വാ​രി, ഷോ ​ജം​പി​ങ്, എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ്, ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ, ജൂ​ഡോ, ടി​യോ​ക്‌​ബാ​ൾ, തായ്ക്വാൻഡോ, മു​വാ​യ് താ​യ്, ജി​യു-​ജി​റ്റ്‌​സു എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 14 കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 75 കു​വൈ​ത്ത് അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ മ​ൽ​സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഹൈ​​ജം​പ് മ​​ത്സ​​ര​​ത്തി​​ൽ കു​​വൈ​​ത്തി​​ന്റെ യാ​​സ്മി​​ൻ വ​​ലീ​​ദ് സ്വ​ർ​ണ​വും, നാ​​സ​​ിർ അ​​ൽ സ​​ഖ​​ർ ടെ​​ക്ബാ​​ൾ മ​​ത്സ​​ര​​ത്തി​​ൽ വെ​​ങ്ക​​ല​വും നേ​​ടി​​യി​​രു​​ന്നു.

    TAGS:gulfKuwaitAsian Youth Games
    News Summary - Asian Youth Handball; Kuwait wins silver
