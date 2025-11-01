ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഹാൻഡ്ബാൾ; കുവൈത്തിന് വെള്ളി

ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഹാൻഡ്ബാൾ; കുവൈത്തിന് വെള്ളിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബഹ്റൈനിൽ നടന്ന മൂന്നാം ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഹാൻഡ്ബാൾ ഗെയിംസിൽ കുവൈത്തിന് വെള്ളി മെഡൽ. ശക്തമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെ 28–29 എന്ന നേരിയ സ്കോറിനാണ് കുവൈത്ത് പരാജയപ്പെട്ടത്. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച കുവൈത്തിന് അവസാന നിമിഷം കൈവിട്ടുപോകുകയായിരുന്നു.
കുവൈത്ത് ടീമിന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തെ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റിയും ഹാൻഡ്ബാൾ ഫെഡറേഷനും അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. യു.എ.ഇ, കസാകിസ്താൻ, തായ്ലൻഡ്,ബഹ്റൈൻ എന്നിവക്കെതിരെ മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേരിട്ടാണ് കുവൈത്ത് ഫൈനൽ ബെർത്ത് ഉറപ്പിച്ചത്.
45 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 5,000ത്തിലധികം അത്ലറ്റുകൾ ബഹ്റൈനിൽ നടക്കുന്ന യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ മാറ്റുരക്കുന്നുണ്ട്. നീന്തൽ, ട്രാംപോളിൻ, അത്ലറ്റിക്സ്, ബാഡ്മിന്റൺ, ടേബ്ൾ ടെന്നീസ്, ഗോൾഫ്, കുതിരസവാരി, ഷോ ജംപിങ്, എൻഡുറൻസ്, ഹാൻഡ്ബാൾ, ജൂഡോ, ടിയോക്ബാൾ, തായ്ക്വാൻഡോ, മുവായ് തായ്, ജിയു-ജിറ്റ്സു എന്നിവയുൾപ്പെടെ 14 കായിക ഇനങ്ങളിലായി 75 കുവൈത്ത് അത്ലറ്റുകൾ മൽസര രംഗത്തുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈജംപ് മത്സരത്തിൽ കുവൈത്തിന്റെ യാസ്മിൻ വലീദ് സ്വർണവും, നാസിർ അൽ സഖർ ടെക്ബാൾ മത്സരത്തിൽ വെങ്കലവും നേടിയിരുന്നു.
