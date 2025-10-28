Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 10:01 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; സു​വ​ർ​ണ നേ​ട്ട​വു​മാ​യി യാ​സ്മി​ൻ വ​ലീ​ദ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; സു​വ​ർ​ണ നേ​ട്ട​വു​മാ​യി യാ​സ്മി​ൻ വ​ലീ​ദ്
    cancel
    camera_alt

    യാ​സ്മി​ൻ വ​ലീ​ദ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ ഹൈ​ജ​ംപ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സു​വ​ർ​ണ നേ​ട്ട​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ യാ​സ്മി​ൻ വ​ലീ​ദ്. 1.73 മീ​റ്റ​ർ ചാ​ടി യാ​സ്മി​ൻ പു​തി​യ റെ​ക്കോ​ഡും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. അ​ണ്ട​ർ 18 അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സി​ൽ സ്വ​ർ​ണ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​ത അ​ത്‍ല​റ്റാ​ണ് യാ​സ്മി​ൻ. ഈ ​വ​ർ​ഷം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​റാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ അ​ണ്ട​ർ 18 മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി​യി​രു​ന്നു ഈ ​മി​ടു​ക്കി. ഈ ​മാ​സം 31 വ​രെ മ​നാ​മ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ 45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 5,000-ത്തി​ല​ധി​കം പു​രു​ഷ-​വ​നി​ത അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    നീ​ന്ത​ൽ, ട്രാം​പോ​ളി​ൻ, അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ്, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, ടേ​ബി​ൾ ടെ​ന്നിസ്, ഗോ​ൾ​ഫ്, കു​തി​ര​സ​വാ​രി, ഷോ ​ജ​ംപിങ്, എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ്, ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ, ജൂ​ഡോ, ടെ​ക്ബാ​ൾ, താ​യ്‌​ക്വോ​ണ്ടോ, മു​വാ​യ് താ​യ്, ജി​യു-​ജി​റ്റ്‌​സു എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 14 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 75 കു​വൈ​ത്ത് പു​രു​ഷ-​വ​നി​ത അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.​കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നാ​സ​ർ അ​ൽ സ​ഖ​ർ ടെ​ക്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsGold Medalwin goldAsian Youth Games
    News Summary - Asian Youth Games; Yasmin Waleed wins gold
    Similar News
    Next Story
    X