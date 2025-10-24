Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 11:14 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി നി​​ഹാ​​ൽ ക​​മാ​​ൽ

    100 മീ​​റ്റ​​ർ ഓ​​ട്ട​​ത്തി​ൽ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി നി​​ഹാ​​ൽ ക​​മാ​​ൽ
    നി​​ഹാ​​ൽ ട്രാ​ക്കി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​നി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന മൂ​​ന്നാ​​മ​​ത് ഏ​​ഷ്യ​​ൻ യൂ​​ത്ത് ഗെ​​യിം​​സി​​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം നി​​ഹാ​​ൽ ക​​മാ​​ൽ. കു​​വൈ​​ത്ത് ഡ​​ൽ​​ഹി പ​​ബ്ലി​​ക് സ്‌​​കൂ​​ൾ 12ാം ക്ലാ​​സ് വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​യാ​​യ നി​​ഹാ​​ൽ 100 മീ​​റ്റ​​ർ ഓ​​ട്ട​​ത്തി​ൽ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​​ഹാ​​ൽ.

    നി​​ഹാ​​ൽ ക​​മാ​​ൽ

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 16 പേ​ർ മ​ത്സ​രി​ച്ച ​സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നാ​യ​തി​ൽ ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും നി​​ഹാ​​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. 1000 മീ​​റ്റ​​ർ മെ​​ഡ്‌​​ലി റി​​ലേ​​യി​​ലും നി​​ഹാ​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​ക്കാ​യി ട്രാ​ക്കി​ലി​റ​ങ്ങും.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് റി​​ലേ​ മ​ത്സ​രം. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ഹാ​ൽ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​നി​​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഏ​​ഷ്യ​​ൻ യൂ​​ത്ത് ഗെ​​യിം​​സ് 31വ​​രെ​ തു​ട​രും. 45 രാ​​​ജ്യ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ​​​നി​​​ന്നാ​​​യി 4,300ൽ ​​​അ​​​ധി​​​കം യു​​​വ അ​​​ത്‌​​​ല​​​റ്റു​​​ക​​​ൾ ഈ ​​കാ​​​യി​​​ക​​മാ​​​മാ​​​ങ്ക​​​ത്തി​​​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലും കു​​വൈ​​ത്തി​​ലും സ്‌​​കൂ​​ൾ, ദേ​​ശീ​​യ ത​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പ്ര​​തി​​ഭ തെ​​ളി​​യി​​ച്ച നി​​ഹാ​​ൽ ക​​മാ​​ൽ നി​​ല​​വി​​ൽ കു​​വൈ​​ത്ത് അ​​ൽ സ​​ഹേ​​ൽ ക്ല​​ബ്ബി​​ന്റെ താ​ര​മാ​ണ്.

