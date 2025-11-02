Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 2 Nov 2025 12:15 PM IST
    date_range 2 Nov 2025 12:15 PM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്കം

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്കം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്കം. ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് ഓ​ളി​മ്പി​ക് ഷൂ​ട്ടി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ഈ ​മാ​സം എ​ട്ടു വ​രെ മ​ത്സ​രം തു​ട​രും. 17 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​യി നൂ​റി​​ലേ​റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഷൂ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഷൂ​ട്ടിം​ങ് കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഷൂ​ട്ടി​ങ് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലൂ​സി​യാ​നോ റോ​സി, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ദു​ഐ​ജ് അ​ൽ ഒ​തൈ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

