    ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​യാ​ക് ക​പ്പ്; കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ത്തി​ന് വെ​ള്ളി

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​യാ​ക് ക​പ്പ്; കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ത്തി​ന് വെ​ള്ളി
    അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ബാ​ബ്‌​ത​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​യാ​ക് ക​പ്പി​ൽ 25 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​ർ​ഫ്‌​സ്‌​കി എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ് റേ​സി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സീ ​സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ക്ല​ബ്ബി​ലെ അ​ത്‌​ല​റ്റ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ബാ​ബ്‌​ത​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലും നേ​ടി. ഹോ​ങ്കോം​ഗ്, മ​ക്കാ​വു, ഇ​ന്ത്യ, ചൈ​ന, ജ​പ്പാ​ൻ, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ്, ചൈ​നീ​സ് താ​യ്‌​പേ​യ്, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, താ​ജി​ക്കി​സ്താ​ൻ, ക​സാ​ക്കി​സ്താ​ൻ, വി​യ​റ്റ്നാം, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ടീ​മു​ക​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ശ്ര​ദ്ധേ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​​വൈ​ത്ത് താ​രം അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ബാ​ബ്‌​ത​നെ കു​വൈ​ത്ത് സീ ​സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ക്ല​ബ് ക​യാ​ക്ക് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. യാ​ക്കി​ങ്ങി​ലെ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​ഫ​ലം ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

