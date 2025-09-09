Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 12:09 PM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ജൂ​നി​യ​ർ ക​രാ​ട്ടെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് മി​ക​വോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത്

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ജൂ​നി​യ​ർ ക​രാ​ട്ടെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് മി​ക​വോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത്
    ഏ​ഷ്യ​ൻ ജൂ​നി​യ​ർ ക​രാ​ട്ടെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത

    കു​വൈ​ത്ത് ടീം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ചൈ​ന​യി​ലെ ഷാ​ഗു​വാ​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 23ാമ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ജൂ​നി​യ​ർ ക​രാ​ട്ടെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് ശ്ര​ദ്ധേ​യ നേ​ട്ടം. കു​വൈ​ത്ത് ടീം ​ഒ​രു സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി, മൂ​ന്ന് വെ​ങ്ക​ലം എ​ന്നി​വ നേ​ടി.

    55 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ​ഹാ​ദി അ​ൽ അ​ജ്മി സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു.

    84 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജാ​സിം ബ​ഫാ​ഖി​ർ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി. 60 കി​ലോ​ഗ്രാം ഭാ​രോ​ദ്വ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ അ​ലി അ​ൽ അ​ജ്മി, 76 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ തു​ർ​ക്കി​ഷ് അ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, 57 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​ത്താ​മി എ​ന്നി​വ​ർ വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി​യ​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ച്ചു.

