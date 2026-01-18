Begin typing your search above and press return to search.
    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വീ​ണ്ടും തോ​ൽ​വി

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വീ​ണ്ടും തോ​ൽ​വി
    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ.​ഇ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 22ാമ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വീ​ണ്ടും തോ​ൽ​വി. യു.​എ.​ഇ​യോ​ട് 43-21 എ​ന്ന സ്കോ​റി​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ തോ​ൽ​വി രു​ചി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നോ​ടും ഇ​ന്ത്യ തോ​റ്റി​രു​ന്നു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​ൻ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യെ 39-13 എ​ന്ന സ്‌​കോ​റി​ന് ത​റ​പ​റ്റി​ച്ചു. ശൈ​ഖ് സാ​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ടം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ഇ​റാ​ൻ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​ത്തും വ്യ​ക്ത​മാ​യ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ജ​പ്പാ​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഇ​റാ​ന്റെ ആ​ദ്യ വി​ജ​യ​മാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യോ​ടും ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ ജ​പ്പാ​നോ​ടും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

