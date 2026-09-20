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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ഹാൻഡ്ബാളിൽ കുവൈത്തിന് വിജയത്തുടക്കംtext_fields
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News Summary - Asian Games
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജപ്പാനിൽ ആരംഭിച്ച ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹാൻഡ്ബാളിൽ കുവൈത്തിന് വിജയതുടക്കം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കുവൈത്ത് ഹാൻഡ്ബാൾ ടീം ഇറാനെ 26-24 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി.
ഇടവേളയിൽ 15-13 എന്ന സ്കോറിന് പിന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും, രണ്ടാം പകുതിയിൽ സ്കോർ വ്യത്യാസം കുറച്ച കുവൈത്ത് ഒടുവിൽ ലീഡ് നേടി വിജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ബഹ്റൈൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, കസാക്കിസ്താൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിൽ കുവൈത്ത് തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ദക്ഷിണ കൊറിയയെ നേരിടും.
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