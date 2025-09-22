ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്സാൽ യോഗ്യത; കുവൈത്തിന് വിജയത്തുടക്കംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: എ.എഫ്.സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്സാൽ യോഗ്യത മത്സരത്തിൽ കുവൈത്തിന് വിജയത്തുടക്കം. കുവൈത്തിൽ തുടക്കമായ ഗ്രൂപ്- എ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കുവൈത്ത് ഇന്ത്യയെ 4-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. മത്സരം തുടങ്ങി ഒമ്പതാം മിനിറ്റിൽ കുവൈത്തിനെ ഞെട്ടിച്ച് ഇന്ത്യ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. എന്നാൽ അടുത്ത മിനിറ്റിൽ തിരിച്ചടിച്ച് കുവൈത്ത് സ്കോർ സമനിലയിലാക്കി.
18ാം മിനിറ്റിൽ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി കുവൈത്ത് ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. 2-1 എന്ന ഗോൾ നിലയിൽ കളിയുടെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചു.രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശക്തരായ കുവൈത്ത് മത്സരത്തിൽ ആധിപത്യം നേടി. 27ാം മിനിറ്റിലും 37ാം മിനിറ്റിലും രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിയ കുവൈത്ത് മത്സരം 4-1ന് അവസാനിച്ചു.
ഈ വിജയത്തോടെ കുവൈത്ത് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നേടി. മംഗോളിയയെ 8-1 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ആസ്ട്രേലിയയും വിജയത്തോടെ തുടക്കമിട്ടു.കുവൈത്ത്, ആസ്ട്രേലിയ, മംഗോളിയ, ഇന്ത്യ ടീമുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തിങ്കളാഴ്ച കുവൈത്ത്-മംഗോളിയ, ഇന്ത്യ-ആസ്ട്രേലിയ മത്സരങ്ങൾ നടക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register