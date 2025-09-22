Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഏ​ഷ്യ​ൻ​ ക​പ്പ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 11:54 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ​ ക​പ്പ് ഫു​ട്സാ​ൽ യോ​ഗ്യ​ത; കു​വൈ​ത്തി​ന് വി​ജ​യത്തുട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​യെ 4-1 ന് ​ത​ക​ർ​ത്തു
    ഏ​ഷ്യ​ൻ​ ക​പ്പ് ഫു​ട്സാ​ൽ യോ​ഗ്യ​ത; കു​വൈ​ത്തി​ന് വി​ജ​യത്തുട​ക്കം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ​ഫു​ട്‌​സാ​ൽ യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ക്കം. കു​വൈ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യ ഗ്രൂ​പ്- എ ​ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യെ 4-1 ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി ഒ​മ്പ​താം മി​നി​റ്റി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ അ​ടു​ത്ത മി​നി​റ്റി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് സ്കോ​ർ സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​ക്കി.

    18ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ര​ണ്ടാം ഗോ​ൾ നേ​ടി കു​വൈ​ത്ത് ലീ​ഡ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. 2-1 എ​ന്ന ഗോ​ൾ നി​ല​യി​ൽ ക​ളി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ കു​വൈ​ത്ത് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം നേ​ടി. 27ാം മി​നി​റ്റി​ലും 37ാം മി​നി​റ്റി​ലും ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ കു​വൈ​ത്ത് മ​ത്സ​രം 4-1ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത് അ​വ​രു​ടെ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ മൂ​ന്ന് പോ​യി​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി. മം​ഗോ​ളി​യ​യെ 8-1 ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യും വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു.കു​വൈ​ത്ത്, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, മം​ഗോ​ളി​യ, ഇ​ന്ത്യ ടീ​മു​ക​ൾ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്ത്-​മം​ഗോ​ളി​യ, ഇ​ന്ത്യ-​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsAFC Futsal Asian Cup Championshipgulf news malayalam
    News Summary - Asian Cup Futsal Qualifies; Kuwait Wins
    Similar News
    Next Story
    X