    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 May 2026 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 12:07 PM IST

    ഏഷ്യാ കപ്പ്: കുവൈത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ മൽസരം ജനുവരി ഏഴു മുതൽ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചു വരെ സൗദിയിൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഏഷ്യൻ ഫുട്ബാൾ ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 2027-ലെ സൗദി ഏഷ്യൻ കപ്പ് ടൂർണമെൻറിെൻറ ഗ്രൂപ്പ് നിർണയിച്ചു. ജനുവരി ഏഴു മുതൽ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചു വരെ സൗദിയിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഇടം നേടി.

    സൗദി അറേബ്യ, ഫലസ്തീൻ, ഒമാൻ എന്നിവരാണ് കുവൈത്തിനൊപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളത്. ഗ്രൂപ്പ് എ പൂർണമായും അറബ് ടീമുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അയൽക്കാരുമായുള്ള പോരിൽ കുതിക്കാനാകുമോ എന്നതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ കുവൈത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ.

    24 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രാജ്യങ്ങളെ ആറു ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    കുവൈത്ത്,സൗദി അറേബ്യ, ഫലസ്തീൻ, ഒമാൻ (ഗ്രൂപ്പ്-എ),ഉസ്ബകിസ്താൻ,ബഹ്റൈൻ,നോർത്ത് കൊറിയ,ജോർഡൻ (ഗ്രൂപ്പ്-ബി),ഇറാൻ,കിർഗിസ്താൻ,ചൈന (ഗ്രൂപ്പ്-സി), ആസ്ത്രേലിയ, തജികിസ്താൻ, ഇറാഖ്, സിംഗപൂർ, (ഗ്രൂപ്പ്-ഡി), സൗത്ത് കൊറിയ, യു.എ.ഇ, വിയറ്റ്നാം, ലബനാൻ/യനൻ (ഗ്രൂപ്പ്-ഇ),ജപ്പാൻ,ഖത്തർ,തായ്‍ലാൻഡ്,ഇന്തോനേഷ്യ (ഗ്രൂപ്പ്-എഫ്) എന്നിവയാണ് രാജ്യങ്ങും ഗ്രൂപ്പുകളും. സൗദി നഗരങ്ങളായ റിയാദ്, ജിദ്ദ, അൽ ഖോബാർ എന്നിവ ടൂർണമെന്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും.

    TAGS: Asia Cup, Kuwait
    News Summary - Asia Cup: Kuwait in Group A; Matches to be held in Saudi Arabia from January 7 to February 5
