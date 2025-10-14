Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right'അ​ഷാ​ൽ' ബി​സി​ന​സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 11:48 AM IST

    'അ​ഷാ​ൽ' ബി​സി​ന​സ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഷാ​ൽ ബി​സി​ന​സ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: 'അ​ഷാ​ൽ' ബി​സി​ന​സ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി വേ​ത​ന ട്രാ​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ശ​മ്പ​ള കി​ഴി​വു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഈ ​സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വേ​ത​നം കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ലി​ലോ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​രാ​റി​ലോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​രെ​യെ​ല്ലാം ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ തൊ​ഴി​ൽ​ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാം.ശ​മ്പ​ളം കൈ​മാ​റാ​ത്ത​തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നും അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നും പോ​ർ​ട്ട​ലി​ല്‍ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ വേ​ത​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - 'Ashaal' business portal should be used
    Similar News
    Next Story
    X