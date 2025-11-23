Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 2:24 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 2:24 PM IST

    വ​ര​യു​ടെ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്ന് ഇ​നാ​സ്ക് ‘ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്’

    വ​ര​യു​ടെ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്ന് ഇ​നാ​സ്ക് ‘ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്’
    ഇ​നാ​സ്ക് ‘ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് സ്‌​പേ​സ് കു​വൈ​ത്ത് (ഇ​നാ​സ്ക്) കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ചാ​ർ​ക്കോ​ൾ ‘ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ശ്രീ​രാ​ഗം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​ർ​ക്ക്​​ഷോ​പ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ചി​ത്ര​ക​ല​യി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും, ചാ​ർ​ക്കോ​ൾ മീ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. പ്ര​ശ​സ്ത ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് അ​വി​നേ​ഷ് ന​യി​ച്ച വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ൽ സ്കെ​ച്ച് ചെ​യ്യ​ൽ, ഷേ​ഡി​ങ്, ടോ​ണി​ങ്, കാ​മ്പോ​സി​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ചാ​ർ​ക്കോ​ൾ ഡ്രോ​യി​ങ്ങി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് പു​തു​താ​യി ഇ​ടം​നേ​ടാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ് പ്ര​യോ​ജ​ന​മാ​യി.

    ഇ​നാ​സ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് സു​നി​ൽ കു​ള​ന​ട അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കു​മാ​ർ വ​ല്ല​ന സ്വാ​ഗ​ത​വും. ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​വ​കു​മാ​ർ തി​രു​വ​ല്ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​രി ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ, സു​നി​ൽ പൂ​ക്കോ​ട്, ജെ​സ്‌​നി ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക​ലാ​സ്നേ​ഹി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​നാ​സ്ക് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:workshopKuwait
