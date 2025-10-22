Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ക​ല (ആ​ർ​ട്) കു​വൈ​ത്ത് ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം ന​വം​ബ​ർ 14ന്

    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ല(​ആ​ർ​ട്) കു​വൈ​ത്ത് ശി​ശു​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘നി​റം’ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം ന​വം​ബ​ർ 14 ന് ​ഖൈ​ത്താ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    2005 മു​ത​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ 21ാം വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം.

    ഡ്രോ​യിങ്ങിലും പെ​യി​ന്റിങ്ങിലു​മാ​യി നാ​ല് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും മ​ത്സ​രം. എ​ൽ.​കെ.​ജി മു​ത​ൽ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് വ​രെ, ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വ​രെ, അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വ​രെ,എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ 12ാം ക്ലാ​സ് വ​രെ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ 12ാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ക​ല (ആ​ർ​ട്) കു​വൈ​ത്ത് ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം ന​വം​ബ​ർ 14ന്ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്ലേ ​സ്ക​ൾ​പ്ച​ർ മ​ത്സ​ര​വും, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന ഓ​പ​ൺ കാ​ൻ​വാ​സ് പെ​യി​ന്റി​ങ്ങും ന​ട​ക്കും.

    ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യ​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നം. ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ, 75 പേ​ർ​ക്ക് മെ​റി​റ്റ് പ്രൈ​സും 10 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​വും ന​ൽ​കും. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 67042514, 66114364, 60073419, 66790143, 97219439.

