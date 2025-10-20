Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightആം​സ് ഫോ​ർ യു...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 3:06 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 3:06 PM IST

    ആം​സ് ഫോ​ർ യു ​കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ആം​സ് ഫോ​ർ യു ​കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്
    cancel
    camera_alt

    ‘ആം​സ് ഫോ​ർ യു’ ​കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലോ​ക മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ‘ആം​സ് ഫോ​ർ യു’ ​കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.സാ​ൽ​മി​യ ഹാ​ർ​മ​ണി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം, വ്യ​ക്തി​ത്വ​വി​ക​സ​നം, കൃ​ത്രി​മ ബു​ദ്ധി​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ഡോ. ​ജി​ജി​ൻ രാ​ജ​ൻ, ഡോ. ​ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ‘ആം​സ് ഫോ​ർ യു’ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ര​മേ​ശ് നാ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വ് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait News
    News Summary - Arms for You Conference
    Similar News
    Next Story
    X