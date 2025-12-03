Begin typing your search above and press return to search.
    ബി.പി.കെ ബാഡ്മിന്റൺ സൂപ്പർ ലീഗ് കിരീടം ഏരീസ് വിക്ടറിന്

    ബി.പി.കെ ബാഡ്മിന്റൺ സൂപ്പർ ലീഗ് കിരീടം ഏരീസ് വിക്ടറിന്
    ബി.​പി.​കെ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ഏ​രീ​സ് വി​ക്ട​ർ ടീം ​സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ പ്ല​യെ​ർ​സ് കു​വൈ​ത്ത് (ബി.​പി.​കെ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ-3 കി​രീ​ടം ഏ​രീ​സ് വി​ക്ട​ർ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്ക്.

    ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ്‌ ടീ​മി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യാ​ണ് നേ​ട്ടം. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ഹ്‌​മ​ദി ഐ​സ്‍മാ​ഷ് ബാ​ഡ്‌​മി​ന്റ​ൺ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ കോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. കു​വൈ​ത്ത്, ഈ​ജി​പ്ത്, ല​ബ​നാ​ൻ, പാ​ക്കി​സ്താ​ൻ, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, ശ്രീ​ല​ങ്ക, ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള താ​ര​ങ്ങ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ണി​നി​ര​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ ഡി.​കെ ഡാ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഫ്ളാ​ഷ് മോ​ബ് ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി.

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ, സ്റ്റേ​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ അ​ഡി​സ​ൺ സു​മേ​ഷ്, ആ​ദി​ത്യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​രീ​സ് വി​ക്ട​ർ എ​ലൈ​റ്റ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ക്ല​ബി​നെ​യും യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ്‌ ടീം 5:30​യെ​യും തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു.

    ട​സ്‌​കേ​ഴ്‌​സ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ക്ല​ബ്‌, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹീ​റോ​സ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ക്ല​ബ്‌, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ​ദു​ക്കോ​ൺ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ അ​ക്കാ​ദ​മി, റാ​പ്റ്റെ​ഴ്സ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ക്ല​ബ്‌, ട​ർ​ബോ​സ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ക്ല​ബ്‌, ച​ല​ഞ്ചേ​ർ​സ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ക്ല​ബ്‌ എ​ന്നി​വ​രും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ണി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ കാ​യി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് ബി.​പി.​കെ. കു​വൈ​ത്തി​ലു​ള്ള 800ല​ധി​കം ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ റാ​ങ്കി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക​യും പെ​യ​ർ റൂ​ളി​ങ് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. 2022 മു​ത​ൽ 50ല​ധി​കം ടൂ​ർ​ണ​മെൻറു​ക​ൾ ബി.​പി.​കെ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

