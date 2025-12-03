ബി.പി.കെ ബാഡ്മിന്റൺ സൂപ്പർ ലീഗ് കിരീടം ഏരീസ് വിക്ടറിന്

ബി.പി.കെ ബാഡ്മിന്റൺ സൂപ്പർ ലീഗ് കിരീടം ഏരീസ് വിക്ടറിന്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലയെർസ് കുവൈത്ത് (ബി.പി.കെ) സംഘടിപ്പിച്ച സൂപ്പർ ലീഗ് സീസൺ-3 കിരീടം ഏരീസ് വിക്ടർ ബാഡ്മിന്റൺ അക്കാദമിക്ക്.
ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ യുനൈറ്റഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ടീമിനെ കീഴടക്കിയാണ് നേട്ടം. രണ്ടുദിവസങ്ങളിലായി അഹ്മദി ഐസ്മാഷ് ബാഡ്മിന്റൺ ഇൻഡോർ കോർട്ടിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്. കുവൈത്ത്, ഈജിപ്ത്, ലബനാൻ, പാക്കിസ്താൻ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ശ്രീലങ്ക, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങൾ ടൂർണമെന്റിൽ വിവിധ ക്ലബുകൾക്ക് വേണ്ടി അണിനിരന്നു. മത്സരങ്ങളുടെ ഇടവേളയിൽ ഡി.കെ ഡാൻസ് അക്കാദമിയിലെ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച ഫ്ളാഷ് മോബ് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.
സി.ബി.എസ്.ഇ, സ്റ്റേറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ അഡിസൺ സുമേഷ്, ആദിത്യ അനിൽകുമാർ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ ഏരീസ് വിക്ടർ എലൈറ്റ് ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലബിനെയും യുനൈറ്റഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ടീം 5:30യെയും തോൽപ്പിച്ചു.
ടസ്കേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലബ്, സെൻട്രൽ ഹീറോസ് ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലബ്, ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷൻ പദുക്കോൺ ബാഡ്മിന്റൺ അക്കാദമി, റാപ്റ്റെഴ്സ് ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലബ്, ടർബോസ് ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലബ്, ചലഞ്ചേർസ് ബാഡ്മിന്റൺ ക്ലബ് എന്നിവരും ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്തു. കുവൈത്തിലെ ബാഡ്മിൻറണിന്റെ വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാഡ്മിൻറൺ കായിക കൂട്ടായ്മയാണ് ബി.പി.കെ. കുവൈത്തിലുള്ള 800ലധികം കളിക്കാരുടെ റാങ്കിങ് നടത്തുകയും പെയർ റൂളിങ് ഉൾപ്പടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2022 മുതൽ 50ലധികം ടൂർണമെൻറുകൾ ബി.പി.കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
