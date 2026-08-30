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    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Aug 2026 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2026 11:13 AM IST

    അര്‍ദിയ മേഖലയിൽ റോഡ് വികസനം പുരോഗമിക്കുന്നു

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    അര്‍ദിയ മേഖലയിൽ റോഡ് വികസനം പുരോഗമിക്കുന്നു
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     റോഡ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റിലെ അര്‍ദിയ മേഖലയിൽ റോഡ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രാലയം അറ്റകുറ്റപ്പണി.

    റോഡുകളിൽ പുതിയ അസ്ഫാൽറ്റ് പാളികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

    ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനും റോഡുകളുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് നടപടി. പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

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    TAGS:developmentregionroadprogressing
    News Summary - Ardiya Road Development Progresses
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