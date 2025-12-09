Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    9 Dec 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 12:08 PM IST

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​റേ​ബ്യ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് തി​യ​തി​ക​ളി​ൽ ശു​ഐ​ബാ ഏ​രി​യ​യി​ലെ അ​റേ​ബ്യ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ്ൻ​റെ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​​ഘാ​​ട​​ക​​ർ അ​​റി​​യി​​ച്ചു.

    ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ന്റി​​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം വ​ഫ്ര​യി​ലെ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. ടീം ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ്ര​​ത്യേ​​കം ക്ഷ​​ണി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രും ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചു.അ​റേ​ബ്യ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ന്റി​​ൽ എ​ട്ടു ടീ​​മു​​ക​​ൾ ഏ​​റ്റു​​മു​​ട്ടും. ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ന്റി​​ലെ വി​​ജ​​യി​​ക​​ൾ​​ക്കും റ​​ണ്ണേ​​ഴ്സ് അ​​പ്പി​​നും ട്രോ​​ഫി​​ക​​ൾ സ​​മ്മാ​​നി​​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക - 41144354. 66162808.

