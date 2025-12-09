അറേബ്യൻ റോയൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ജനുവരിയിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അറേബ്യൻ റോയൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ടൂർണമെൻറ് ജനുവരി ഒന്ന്, രണ്ട് തിയതികളിൽ ശുഐബാ ഏരിയയിലെ അറേബ്യൻ റോയൽസ്ൻറെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
ടൂർണമെന്റിന്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം വഫ്രയിലെ ഫാം ഹൗസിൽ നടന്നു. ടീം പ്രതിനിധികളും പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.അറേബ്യൻ റോയൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ എട്ടു ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടും. ടൂർണമെന്റിലെ വിജയികൾക്കും റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിനും ട്രോഫികൾ സമ്മാനിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും ബന്ധപ്പെടുക - 41144354. 66162808.
