അറേബ്യൻ റോയൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്; ഗ്രാൻഡ് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ജേതാക്കൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അറേബ്യൻ റോയൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ ടീമുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുനടത്തിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറിൽ ഗ്രാൻഡ് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ജേതാക്കൾ.
ശുഐബാ ഏരിയയിലെ അറേബ്യൻ റോയൽസിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ പൗൻസിങ് ടൈഗേഴ്സിനെ തകർത്താണ് കിരീട നേട്ടം. കിരീടനേട്ടത്തിനൊപ്പം വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങളിലും ഗ്രാൻഡ് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് മികവു പുലർത്തി. ഗ്രാൻഡ് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിലെ നിയാസ് മികച്ച ബോളറായും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
സുഹൈൽ മാൻ ഓഫ് ദി സീരീസായി. സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ ഹനൂദ് അഷറഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിജയികൾക്കും വ്യക്തിഗത അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കുമുള്ള ട്രോഫികളും മെഡലുകളും വിതരണം ചെയ്തു.
