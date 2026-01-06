Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    6 Jan 2026 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 12:34 PM IST

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്; ഗ്രാ​ൻ​ഡ് നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്; ഗ്രാ​ൻ​ഡ് നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    അ​റേ​ബ്യ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ടീം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​റേ​ബ്യ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​ന​ട​ത്തി​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ.

    ശു​ഐ​ബാ ഏ​രി​യ​യി​ലെ അ​റേ​ബ്യ​ൻ റോ​യ​ൽ​സി​ന്റെ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ പൗ​ൻ​സി​ങ് ടൈ​ഗേ​ഴ്‌​സി​നെ ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് കി​രീ​ട നേ​ട്ടം. കി​രീ​ട​നേ​ട്ട​ത്തി​നൊ​പ്പം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് മി​ക​വു പു​ല​ർ​ത്തി. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സി​ലെ നി​യാ​സ് മി​ക​ച്ച ബോ​ള​റാ​യും മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​നാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സു​ഹൈ​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​സീ​രീ​സാ​യി. സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹ​നൂ​ദ് അ​ഷ​റ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

