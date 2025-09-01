Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:57 AM IST

    ദീപാലങ്കാരത്തിൽ മി​ന്നി​ത്തി​ള​ങ്ങി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സ്ട്രീ​റ്റ്

    street light
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ആ​ധു​നി​ക​ത​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സ്ട്രീ​റ്റി​ന് പു​തി​യ രൂ​പം. ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്തെ​യും ന​ഗ​ര​ത്തെ​യും ഒ​രേ​പോ​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് സ്ട്രീ​റ്റി​ന്റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ ത​ന്നെ മാ​റ്റി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. അ​ൽ-​ത​ആ​വൂ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റ് (അ​ൽ-​ബ​ലാ​ജാ​ത്ത്) മു​ത​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പറേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ടം​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന പാ​ത​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ദൃ​ശ്യ​വി​സ്മ​യം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1500 പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ലാ​മ്പ് പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി ഊ​ർ​ജം ലാ​ഭി​ക്കു​ന്ന എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ലൈ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.ഇ​ത് 50-60 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഊ​ർ​ജ ഉ​പ​ഭോ​ഗം കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    Girl in a jacket

