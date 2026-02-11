Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​റ​ബ് വ​നി​ത ക്ല​ബ്സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 11:50 AM IST

    അ​റ​ബ് വ​നി​ത ക്ല​ബ്സ് ഗെ​യിം​സ്; കു​വൈ​ത്ത് ക്ല​ബി​ന് വെ​ള്ളി​മെ​ഡ​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​റ​ബ് വ​നി​ത ക്ല​ബ്സ് ഗെ​യിം​സ്; കു​വൈ​ത്ത് ക്ല​ബി​ന് വെ​ള്ളി​മെ​ഡ​ൽ
    cancel
    camera_alt

    വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ സ​ൽ​വ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് ടീം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ട്ടാ​മ​ത് അ​റ​ബ് വ​നി​ത ക്ല​ബ്സ് ഗെ​യിം​സി​ൽ 4*100 റി​ലേ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ സ​ൽ​വ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് ടീം ​വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി.

    മു​നീ​റ അ​ൽ അ​മീ​ർ, ദി​മ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഐ​ഷ അ​ൽ ഖു​ദൈ​ർ, അ​ൽ ജാ​സി അ​ൽ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ ടീം ​മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചാ​ണ് വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ​ത്. 5,000 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​ത്‌​ല​റ്റ് ഹ​യ അ​ൽ റി​ഫാ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 12 വ​രെ തു​ട​രു​ന്ന എ​ട്ടാ​മ​ത് അ​റ​ബ് വ​നി​ത ക്ല​ബ് ഗെ​യിം​സി​ൽ വി​വി​ധ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി അ​റ​ബ് ക്ല​ബു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssilver medalgulf news malayalam
    News Summary - Arab Women's Club Games; Kuwaiti club wins silver medal
    Similar News
    Next Story
    X