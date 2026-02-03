അറബ് വീൽചെയർ ബാസ്കറ്റ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കുവൈത്തിൽ തുടക്കംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രഥമ അറബ് വീൽചെയർ ബാസ്കറ്റ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കുവൈത്തിൽ തുടക്കം.ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കുവൈത്ത് 67-43 എന്ന സ്കോറിന് ഫലസ്തീനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ലിബിയ 53-33 ന് ജോർഡനെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്ത് യെമനെ 81-9 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ജനുവരി 29 ന് ആരംഭിച്ചു ഫെബ്രുവരി അഞ്ചു വരെ കുവൈത്തിൽ നടക്കുന്ന അറബ് വീൽചെയർ ബാസ്കറ്റ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കുവൈത്ത് വീൽചെയർ ബാസ്കറ്റ്ബാൾ ഫെഡറേഷനാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
