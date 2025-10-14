Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:11 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:11 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ൽ; അ​റ​ബ് സാ​മൂ​ഹി​കകാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    ഫ​ല​സ്തീ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ൽ; അ​റ​ബ് സാ​മൂ​ഹി​കകാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    അ​റ​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഡോ.​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​റ​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ബ്യൂ​റോ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കെ​യ്‌​റോ​യി​ലെ അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്നു. ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക, കു​ടും​ബ, ബാ​ല്യ​കാ​ല മ​ന്ത്രി​യും കു​ടും​ബ​കാ​ര്യ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ണു​മാ​യ ഡോ.​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന, സം​യു​ക്ത അ​റ​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. അ​റ​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​മ്പ് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.2025 ന​വം​ബ​ർ നാ​ലു മു​ത​ൽ ആ​റു​വ​രെ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി മു​​ന്നൊ​രു​ക്കം. 2026-ൽ ​സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പും വി​ല​യി​രു​ത്തി.

