Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 10:57 AM IST

    അറബ് സെയിലിങ് വനിത ചാമ്പ്യൻഷിപ് നാളെ മുതൽ

    അറബ് സെയിലിങ് വനിത ചാമ്പ്യൻഷിപ് നാളെ മുതൽ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് അ​റ​ബ് സെ​യി​ലി​ങ് വ​നി​താ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് സീ ​സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഫോ​ദാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഇ​റാ​ഖ്, ഈ​ജി​പ്ത്, അ​ൾ​ജീ​രി​യ, ലി​ബി​യ, സു​ഡാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് 45 അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​രെ മെ​സ്സി​ല ബീ​ച്ചി​ലെ സെ​യി​ലി​ങ്, റോ​യി​ങ്, ക​യാ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് ബോ​ട്ടു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക.

    TAGS:Sailingarabchampionshipwomen's
    News Summary - Arab Sailing Women's Championship to begin tomorrow
