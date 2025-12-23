Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅറബ് പിസ്റ്റൾ ആൻഡ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 12:43 PM IST

    അറബ് പിസ്റ്റൾ ആൻഡ് റൈഫിൾ ഷൂട്ടിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്; കുവൈത്തിന് വെള്ളി

    text_fields
    bookmark_border
    അറബ് പിസ്റ്റൾ ആൻഡ് റൈഫിൾ ഷൂട്ടിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്; കുവൈത്തിന് വെള്ളി
    cancel
    camera_alt

    അ​റ​ബ് പി​സ്റ്റ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് റൈ​ഫി​ൾ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ കു​വൈ​ത്ത് ടീം

    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒമാൻ തലസ്ഥാനമായ മസ്കത്തിൽ ആരംഭിച്ച അറബ് പിസ്റ്റൾ ആൻഡ് റൈഫിൾ ഷൂട്ടിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്തിന് വെള്ളി മെഡൽ. 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വനിതാ ടീം ഇനത്തിലാണ് വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടം. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്ത് ടീമിന്റെ ഈ ശക്തമായ തുടക്കം വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പ്രചോദനമാകുമെന്ന് കുവൈത്ത്, ആൻഡ് അറബ് ഷൂട്ടിങ് ഫെഡറേഷൻസ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഉബൈദ് അൽ ഉസൈമി പറഞ്ഞു.

    പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ - മിക്സഡ് ടീം, 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ ത്രീ പൊസിഷൻസ്, പുരുഷന്മാർ, 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ, 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ എന്നീ ഇനങ്ങളിലും കുവൈത്ത് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അറബ് മേഖലയിലെ മുൻനിര പുരുഷ-വനിത ഷൂട്ടർമാർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsshooting championshipKuwaitLatest News
    News Summary - Arab Pistol and Rifle Shooting Championship; Kuwait wins silver
    Similar News
    Next Story
    X