Madhyamam
    Kuwait
    അ​റ​ബ് പി​സ്റ്റ​ൾ, റൈ​ഫി​ൾ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്: കു​വൈ​ത്തി​ന് ഒ​മ്പ​ത് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ

    അ​റ​ബ് പി​സ്റ്റ​ൾ, റൈ​ഫി​ൾ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്: കു​വൈ​ത്തി​ന് ഒ​മ്പ​ത് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ക്ട​റി സ്റ്റാ​ന്റി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​റ​ബ് പി​സ്റ്റ​ൾ, റൈ​ഫി​ൾ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ ഷൂ​ട്ടി​ങ് ടീ​മി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം. കു​വൈ​ത്ത് ടീം ​ഒ​മ്പ​ത് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി. ഒ​രു സ്വ​ർ​ണം, മൂ​ന്ന് വെ​ള്ളി, അ​ഞ്ച് വെ​ങ്ക​ലം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ടം.

    മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്ത് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ കു​വൈ​ത്ത് അ​റ​ബ് ഷൂ​ട്ടി​ങ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ഒ​ബൈ​ദ് അ​ൽ ഒ​സൈ​മി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് ഷൂ​ട്ടി​ങ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന് ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​ർ മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി​യോ​ടും പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സി​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

