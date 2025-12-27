അറബ് പിസ്റ്റൾ, റൈഫിൾ ഷൂട്ടിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്: കുവൈത്തിന് ഒമ്പത് മെഡലുകൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മസ്കത്തിൽ നടന്ന അറബ് പിസ്റ്റൾ, റൈഫിൾ ഷൂട്ടിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്ത് ദേശീയ ഷൂട്ടിങ് ടീമിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം. കുവൈത്ത് ടീം ഒമ്പത് മെഡലുകൾ നേടി. ഒരു സ്വർണം, മൂന്ന് വെള്ളി, അഞ്ച് വെങ്കലം എന്നിങ്ങനെയാണ് കുവൈത്തിന്റെ നേട്ടം.
മികച്ച പ്രകടത്തിന് കുവൈത്ത് ടീം അംഗങ്ങളെ കുവൈത്ത് അറബ് ഷൂട്ടിങ് ഫെഡറേഷനുകളുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലുമായ ഒബൈദ് അൽ ഒസൈമി അഭിനന്ദിച്ചു. കുവൈത്ത് ഷൂട്ടിങ് ഫെഡറേഷന് നൽകിയ പിന്തുണക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കൾചർ മന്ത്രിയും യുവജനകാര്യ സഹമന്ത്രിയുമായ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ മുതൈരിയോടും പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സ്പോർട്സിനും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register