അറബ് ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്: കുവൈത്തിന് അഞ്ച് മെഡലുകൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തുനീഷ്യയിൽ നടന്ന 11ാമത് അറബ് ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്തിന് മികച്ച നേട്ടം. മൂന്ന് സ്വർണവും രണ്ട് വെങ്കലവും അടക്കം കുവൈത്ത് അത്ലറ്റുകൾ അഞ്ചു മെഡലുകൾ നേടി.
പെൺകുട്ടികളുടെ ഹൈജംപ് മത്സരത്തിൽ യാസ്മിൻ വാലിദ്, ആൺകുട്ടികളുടെ ഹൈജംപ് മത്സരത്തിൽ മുഹമ്മദ് അൽ ദെയ്ജ്, 800 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ അബ്ദുല്ലത്തീഫ് ഫൈസൽ എന്നിവരാണ് സ്വർണം നേടിയത്. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ അസ്മി ലോങ് ജംപിലും മഹ്ദി അൽ സബാഗ് പോൾവോൾട്ട് മത്സരത്തിലും വെങ്കല മെഡൽ നേടി ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു.
അത്ലറ്റുകളുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലും നേട്ടങ്ങൾക്കും കുവൈത്ത് ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക്സ് ടീം ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. നാസർ അൽ ജറല്ല അംഗങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചു.
ഭാവിയിലേക്ക് മികച്ച താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി ഒന്നര വർഷംമുമ്പ് രൂപപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതിയുടെ ഫലമാണ് ഇതെന്നും ഡോ. നാസർ അൽ ജറല്ല പറഞ്ഞു.
