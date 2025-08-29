Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    അ​റ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്: കു​വൈ​ത്തി​ന് അ​ഞ്ച് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ

    ഹൈ​ജ​ംപിൽ യാ​സ്മി​ൻ വാ​ലി​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ദെ​യ്ജ്, 800 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി
    അ​റ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്: കു​വൈ​ത്തി​ന് അ​ഞ്ച് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ
    അ​റ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി​യ കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തു​നീ​ഷ്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 11ാമ​ത് അ​റ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം. മൂ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​വും ര​ണ്ട് വെ​ങ്ക​ല​വും അ​ട​ക്കം കു​വൈ​ത്ത് അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ അ​ഞ്ചു മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി.

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഹൈ​ജ​ംപ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യാ​സ്മി​ൻ വാ​ലി​ദ്, ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഹൈ​ജ​ംപ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ദെ​യ്ജ്, 800 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ അ​സ്മി ലോ​ങ് ജ​ംപി​ലും മ​ഹ്ദി അ​ൽ സ​ബാ​ഗ് പോ​ൾ​വോ​ൾ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ചു.

    അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്ത് ജൂ​നി​യ​ർ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് ടീം ​ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​നാ​സ​ർ അ​ൽ ജ​റ​ല്ല അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം​മു​മ്പ് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും ഡോ. ​നാ​സ​ർ അ​ൽ ജ​റ​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു.

