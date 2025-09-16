Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 16 Sept 2025 7:31 AM IST
    അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി; പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്

    അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി; പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്
    അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കെ​ത്തി​യ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ

    ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ജി.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഖ​ത്ത​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് കു​വൈ​ത്ത്. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യും സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണി​ത്. ഇ​ത് മു​ഴു​വ​ൻ മേ​ഖ​ല​യെ​യും കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ലി​നോ​ടും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നും ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ​തും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദേ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യെ ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ന്ന​ത നേ​തൃ​ത്വം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ അ​​മീ​​ർ ശൈ​​ഖ് ത​​മീം ബി​​ൻ ഹ​​മ​​ദ് ആ​​ൽ ഥാ​​നി​യു​മാ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഇ​​​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​തി​ന് പി​റ്റേ​ദി​വ​സം കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി അ​​മീ​​ർ ശൈ​​ഖ് ത​​മീം ബി​​ൻ ഹ​​മ​​ദ് ആ​​ൽ ഥാ​​നി​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ദി​വാ​നി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു.

    ഫ​​ല​​സ്തീ​​നി​​ൽ തു​​ട​​ങ്ങി ഖ​​ത്ത​​റി​​ൽ വ​​രെ നീ​ളു​ന്ന അ​​റ​​ബ് ലോ​​ക​​ത്തി​​നെ​​തി​​രാ​​യ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ ആ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ​​ര​​മ്പ​​ര​​യു​​ടെ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ൽ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ദോ​​ഹ​​യി​​ലെ അ​​റ​​ബ്-​​ഇ​​സ്‌​​ലാ​​മി​​ക് ഉ​​ച്ച​​കോ​​ടി. ഖ​ത്ത​റി​നും ഫ​ല​സ്തീ​നു​മു​ള്ള അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മാ​യി ഉ​ച്ച​കോ​ടി മാ​റി.

