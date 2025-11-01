Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ൽ ട്രോ​ഫി കാ​ണാം

    പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ തു​റ​ന്നു
    അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ൽ ട്രോ​ഫി കാ​ണാം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ തു​റ​ന്നു. ഇ​വി​ടെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ക​പ്പ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ, ടീ​മു​ക​ൾ, ടി​ക്ക​റ്റ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും കൗ​ണ്ട​റി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. നാ​ഷ​നൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​റും ഖ​ത്ത​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് വ​രെ കൗ​ണ്ട​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച ട്രോ​ഫി എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 18 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ 16 അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ശേ​ഷം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ. ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശം ഖ​ത്ത​റി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ന​വം​ബ​ർ 25 ന് ​ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സര​ത്തി​ൽ മോ​​റി​​ത്താ​​നി​​യ​യെ കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ലേ കു​വൈ​ത്തി​ന് ചാമ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നാ​കൂ. ഈ ​മ​ത്സര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രൂ​പ് സി​യി​ൽ നാ​ലാ​മ​ത്തെ രാ​ജ്യ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​കും.

