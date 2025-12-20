Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    20 Dec 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    20 Dec 2025 9:48 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ൽ അ​റ​ബ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ ക​ട​മ -മ​ന്ത്രി

    മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല അ​റ​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​റ​ബ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക, കു​ടും​ബ, ബാ​ല്യ​കാ​ല കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​ഘാ​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വും മാ​നു​ഷി​ക​വു​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​യു​ക്ത അ​റ​ബ് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും മ​ന്ത്രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​മ്മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​റ​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 45ാമ​ത് സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും കു​വൈ​ത്ത് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, യ​മ​ൻ തു​ട​ങ്ങി സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക​വും ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​പ​ര​വു​മാ​യ സ​ഹാ​യം കു​വൈ​ത്ത് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു.

    കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ്, ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ കു​വൈ​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക ക​ട​മ​ക​ൾ, മ​നു​ഷ്യ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

