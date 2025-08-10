Begin typing your search above and press return to search.
    അ​റ​ബ് കെ​മി​സ്ട്രി ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ്: മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്

    അ​റ​ബ് കെ​മി​സ്ട്രി ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ്: മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്
    മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജോ​ർ​ഡ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ അ​മ്മാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 10ാമ​ത് അ​റ​ബ് കെ​മി​സ്ട്രി ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്ത് ഒ​രു വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലും മൂ​ന്ന് വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി. അ​ലി ബെ​ഹ്ബെ​ഹാ​നി, ഹാ​ല അ​ൽ റാ​ഷി​ദി, സ​ഹ്‌​റ അ​ൽ ഹ​ദ്ദാ​ദ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ റാ​ഷി​ദി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ൾ. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 11 അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കെ​മി​സ്ട്രി സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ഹൈ​ഫ അ​ൽ അ​ദ്‍വാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ്ര​ദ്ധ​ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

