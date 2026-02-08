അറബ് ബാസ്കറ്റ്ബാൾ കുവൈത്തിന്റെ അൽ ഫതാത്തിന് ജയംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഷാർജയിൽ നടക്കുന്ന എട്ടാമത് അറബ് വനിത സ്പോർട്സ് ടൂർണമെന്റിൽ കുവൈത്തിലെ അൽ ഫതാത്ത് സ്പോർട് ബാസ്കറ്റ്ബാൾ ടീം യു.എ.ഇയിലെ ഖോർഫക്കാനെ 85-66 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. മികച്ച കെട്ടുറപ്പും ആക്രമണവും കാഴ്ചവെച്ച കുവൈത്ത് ടീം മത്സരത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും മികവു പുലർത്തി. സ്ഥിരതയാർന്ന ലീഡ് നിലനിർത്തി എമിറാത്തി എതിരാളികളെ മറികടന്നു.
ഫെബ്രുവരി 12 വരെ നടക്കുന്ന എട്ടാമത് അറബ് വനിത സ്പോർട്സ് ടൂർണമെന്റിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി 69 കുവൈത്ത് അത്ലറ്റുകൾ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. ബാസ്ക്കറ്റ്ബാളിൽ കുവൈത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് അൽ ഫതാത്ത് ക്ലബ്.
