Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവി​സ മാ​റ്റം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 11:09 AM IST

    വി​സ മാ​റ്റം അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹം -കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​സ മാ​റ്റം അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹം -കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​ടും​ബ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ച ന​ട​പ​ടി സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര്യ, മ​ക്ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ കൂ​ടെ നി​ർ​ത്താ​ൻ ഉ​ത​കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണം ചെ​യ്യും. കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ അ​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റു വി​മാ​ന​ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​മെ​ന്ന​തും മ​ല​ബാ​റി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsAppreciationKDNA KuwaitVisa change
    News Summary - Appreciation for visa change - KDNA
    Similar News
    Next Story
    X