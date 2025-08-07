Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 7 Aug 2025 11:09 AM IST
Updated Ondate_range 7 Aug 2025 11:09 AM IST
വിസ മാറ്റം അഭിനന്ദനാർഹം -കെ.ഡി.എൻ.എtext_fields
bookmark_border
News Summary - Appreciation for visa change - KDNA
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലേക്ക് കുടുംബസന്ദർശന വിസ ദീർഘിപ്പിച്ച നടപടി സ്വാഗതാർഹമാണ്. റെസിഡൻസ് വിസയില്ലാതെ പ്രവാസികളുടെ ഭാര്യ, മക്കൾ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവരെ കുവൈത്തിൽ സന്ദർശക വിസയിൽ എത്തിച്ച് ഒരു വർഷം വരെ കൂടെ നിർത്താൻ ഉതകുന്നതാണ് പുതിയ സന്ദർശക വിസ മാറ്റങ്ങൾ. ഇത് പ്രവാസികൾക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. കുവൈത്ത് വിമാന കമ്പനികൾ അല്ലാത്ത മറ്റു വിമാനകമ്പനികളിൽ സന്ദർശക വിസയിൽ കുവൈത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്നതും മലബാറിലെ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story