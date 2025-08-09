Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    9 Aug 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    9 Aug 2025 12:36 PM IST

    നി​സ്തു​ല സേ​വ​ന​ത്തി​ന് മാ​ഗ്ന​റ്റി​ന് ആ​ദ​ര​വ്

    നി​സ്തു​ല സേ​വ​ന​ത്തി​ന് മാ​ഗ്ന​റ്റി​ന് ആ​ദ​ര​വ്
    മാ​ഗ്ന​റ്റി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം കേ​ന്ദ്ര വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ.​സി. റ​ഫീ​ഖ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​എം.​എ) സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ മാ​ഗ്ന​റ്റി​ന് കു​വൈ​ത്ത് അ​ൽ സാ​യ​ർ ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ ആ​ദ​ര​വ്. അ​ൽ സാ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സ​ഹീ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ താ​യ അ​ൽ ശു​റാ​ഫ​യി​ൽ നി​ന്ന് കെ.​കെ.​എം.​എ.​എ കേ​ന്ദ്ര വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ.​സി. റ​ഫീ​ഖ് ആ​ദ​ര​വ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. അ​ൽ സാ​യ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ രാ​ജീ​വ്‌ രാ​ജ​ൻ, ഷെ​ക്കീ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മാ​ഗ്ന​റ്റ് കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി. ​ഫി​റോ​സ്, ഫ​ർ​വാ​നി​യ സോ​ൺ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​പി.​പി. സ​ലീം, ഫ​ർ​വാ​നി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജ്ബീ​ർ കാ​പ്പാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മാ​ഗ്ന​റ്റി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി ആ​ദ​ര​വി​നെ കാ​ണു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

