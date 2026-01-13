Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 12:42 PM IST

    'അ​ഷ​ൽ' പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം, കൂ​ടു​ത​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മാ​ൻ​പ​വ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി

    റെ​സി​ഡ​ൻ​സി മാ​റ്റം, വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് പു​തു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ
    അ​ഷ​ൽ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം, കൂ​ടു​ത​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മാ​ൻ​പ​വ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കൂ​ടു​ത​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വ​ഴി​യാ​ക്കി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ. ‘അ​ഷ​ൽ’ പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ പാ​ക്കേ​ജ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മാ​ൻ​പ​വ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ തൊ​ഴി​ൽ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ധാ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി ക​ഴി​യും.

    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക, പേ​പ്പ​ർ​വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക, ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും എ​വി​ടെ നി​ന്നും ഏ​ത് സ​മ​യ​ത്തും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ​മ​യ​വും പ​രി​ശ്ര​മ​വും ലാ​ഭി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.‘​അ​ഷ​ൽ’ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന്റെ കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ആ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം.

    ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ഷ​ൽ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​പ്ലോ​ഡ് ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രും.

    അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ അ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ നി​ര​സി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യും. ഇ​തെ​ല്ലാം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് മാ​ൾ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഓ​ഫി​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും പേ​പ്പ​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ഇ​തു​വ​ഴി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്നു. ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്രോ​സ​സ്സി​ങ്ങും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​താ​ര്യ​ത​യും ഇ​തു ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഒ​രേ സ്പോ​ൺ​സ​റു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ജോ​ലി മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള വ​ർ​ക്ക്പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ൽ​ക​ൽ

    വ​ർ​ക്ക്പെ​ർ​മി​റ്റ് പു​തു​ക്ക​ൽ

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ങ്കാ​ളി​യി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സ പ​ദ​വി കൈ​മാ​റ്റം

    സ്റ്റാ​റ്റ​സി​ലെ മാ​റ്റ​ത്തി​നോ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കോ ശേ​ഷം വ​ർ​ക്ക്പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ൽ​ക​ൽ

    പ​ങ്കാ​ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സ പ​ദ​വി കൈ​മാ​റ്റം

    എ​ൻ​ട്രി വി​സ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ക്ക്പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ൽ​ക​ൽ

